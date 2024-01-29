Экс-игрок «Ахмата» назвал Грозный самым безопасным местом, в котором был

Марат Быстров, игрок сборной Казахстана и бывший защитник «Ахмата» рассказал побольше о городе, в котором жил в последние годы. Это город Грозный, столица Чеченской республики.

«Спустя три с половиной года скажу, что это офигенное место! Все люди очень добрые, всегда придут на помощь. Самый безопасный город, в котором я когда-либо был», - делится Быстров с порталом Sport24.

В «Ахмат» Быстров перебрался в 2020 году из «Астаны». Этой зимой он вернулся обратно в этот столичный клуб из Кахастана. За «Ахмат» он провёл более 70 встреч. С 2019 года является игроком сборной Казахстана.