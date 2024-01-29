Байрамян – о Глушакове: «А куда денется его мастерство?»

Опытный хавбек Денис Глушаков, которому недавно, а именно 27 января исполнилось 37 лет, провёл первый зимний сбор с «Ростовом». Игрок дончан Хорен Байрамян рассказал о своих впечатлениях о тренировках с Глушаковым.

«А куда денется его мастерство? Оно либо есть, либо его нет. Он хороший футболист. Все прекрасно знают, что он мастеровит, работает как все и набирает форму», - говорит Байрамян телеканалу «Матч ТВ».

Последним клубом в карьере Глушакова на данный момент был костромской «Спартак» из Второй лиги. В семи проведённых матчах за команду Денис отметился одной голевой передачей.