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Деменко: «15 миллионов за Угальде - это огромная сумма» эксклюзив

29 Января 2024 • 22:54 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал подписание «красно-белыми» Манфреда Угальде.

«15 миллионов - это, конечно, переплата. Это многовато. Учитывая, что мы ещё не участвуем сейчас в еврокубках, то это огромная сумма. Просто тут мы получаем игрока за большую сумму, но об игроке мы мало знаем. Ладно, если бы он был лучшим бомбардиром в чемпионате. Пока мы знаем только то, что он быстрый.

Учитывая такую стоимость, нужно понимать, что от него будут требовать много голов. Это и на него будет психологически влиять. Можно вспомнить, что «Зенит» много платил за Малкома. Тогда бразилец заиграл здорово только на второй год, но не факт, что здесь будет то же самое. Наверное, за Угальде смотрели, но в любом случае это дорого очень. Если бы играли в Лиге чемпионов, то был бы другой разговор. А сейчас даже борьба за чемпионство кажется призрачной», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Манфред Угальде ещё теги
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