Инсайдер раскрыл годовую зарплату Угальде в «Спартаке»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале озвучил цифры, которые в московском «Спартаке» будет получать новичок из Коста-Рики Манфред Угальде.

«СМИ верно озвучили стоимость трансфера: это 13 млн евро + 2 млн бонусами, которые будет не так легко выполнить. А вот оклад парня завысили. Это не около 2 млн евро, а конкретно 1 млн 700 тысяч», - пишет Карпов.

Напомним, что вечером понедельника «Спартак» представил Угальде. Этот латиноамериканец из «Твенте» подписал с «народной командой» трудовое соглашение длительностью до лета 2028 года.

Ранее Угальде уже обратился к болельщикам «Спартака».