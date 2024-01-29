Аршавин: У Скопинцева проблема в обороне

Функционер петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном подписании защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«У Скопинцева проблема в обороне. Я его хорошо знаю, он отличный, своеобразный парень, в хорошем смысле нестандартный в словах и понимании жизни. Просто когда мы недавно обсуждали Тикнизяна, Скопинцева и еще кого-то, я бы Тикнизяна выбирал», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Аршавин заявил, что Наир Тикнизян мог бы составить конкуренцию и Андрею Мостовому, а не только Дугласу Сантосу. Андрей Сергеевич отметил важность российского паспорта для кандидата на вакантную позицию.

Напомним, что «Зенит» находится в поиске футболиста на левый фланг после подписания контракта Данилом Круговым с московским ЦСКА.