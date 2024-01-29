Угальде стал первым костариканцем в истории «Спартака»

Вечером понедельника московский «Спартак», наконец, представил Манфреда Угальде. 21-летний нападающий из Коста-Рики подписал контракт на четыре с половиной года.

Любопытно, что Манфред стал первым игроком из этой латиноамериканской страны в истории «красно-белых».

Напомним, что Угальде провёл первую часть сезона в «Твенте» в Нидерландах. Он умудрился во всех турнирах оформить неплохое количество голевых действий – 16. Девять из них – забитые голы, а семь – голевые передачи.

Посмотреть на презентацию Угальде в новом клубе можно здесь. Ранее костариканец также обратился к болельщикам «народной команды».