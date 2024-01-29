Ещенко – о приходе Угальде в «Спартак»: «Всё нормально будет с Соболевым»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о конкуренции между нападающими столичного клуба Александром Соболевым и Манфредом Угальде, который сегодня, 29 января, заключил контракт с «красно-белыми» до лета 2028 года.

«Соболю, когда сложнее, тем лучше. При Угальде он больше будет себя проявлять. Всё нормально будет с Соболевым», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что сумма трансфера 21-летнего форварда сборной Коста-Рики из «Твенте» составила 13 миллионов евро, также нидерландский клуб может получить два миллиона евро в виде бонусов.