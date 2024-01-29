Директор «Твенте» - о переходе Угальде в «Спартак»: «Вести бизнес с Россией не очень хорошо»

Технический директор «Твенте» Арнольд Бруггинк высказался о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак».

Спортивный функционер отметил, что хотел бы вообще не отпускать форварда, но он сам хотел уйти, поэтому нужно было искать решение.

«Конечно, вести бизнес с Россией не очень хорошо. Кроме того, московский «Спартак» не находится в санкционном списке, и юристы выясняли, соответствуем ли мы требованиям, которые предъявляет правительство к ведению бизнеса с Россией», - приводит слова Бруггинка пресс-служба нидерландской команды.

Напомним, что 21-летний футболист подписал долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.