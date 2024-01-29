Булыкин оценил решение Дзагоева начать тренерскую карьеру

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил решение Алана Дзагоева начать тренерскую карьеру.

«В ЦСКА больше шансов раскрыться на тренерском поприще. Бывают ошибки и плохие сезоны, где нужно проявить себя во всей красе и набрать очки даже при плохой игре, потому что тренера судят по результатам. И здесь самое главное, чтобы тебе доверяли и дали этот шанс», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По мнению Булыкина, решение звёзд футбола учиться тренерской работе у опытных специалистов заслуживает уважения.

Напомним, что Алан Дзагоев завершил профессиональную карьеру в конце 2023 года. Экс-полузащитник отправится на стажировку к главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину.