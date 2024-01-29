Ещенко: «Деньги, заплаченные за трансфер Угальде, по нынешним меркам, конечно же, большие»

Бывший футболист московского «Спартак» Андрей Ещенко высказался о трансфере в столичный клуб нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

Экс-игрок сборной России отметил, что ничего не слышал о форварде раньше, поэтому нужно время, чтобы понять, что он представляет из себя.

«Деньги, заплаченные за трансфер Угальде, по нынешним меркам, конечно же, большие. В команде очень много иностранцев… Что с ними потом делать? Руководство само будет принимать решение», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что «красно-белые» заплатили 13 миллионов евро за форварда, также команда из Нидерландов может получить два миллиона евро в виде бонусов.