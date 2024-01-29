​Хаджи похвалил «Спартак» за трансфер Угальде

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи похвалил руководство «красно-белых» за громкий свежий трансфер – клуб пополнил 21-летний костариканец Манфред Угальде. Сменил нападающий на «Спартак» нидерландский «Твенте».

«Руководство «Спартака» такие деньги зря не отдаст. Думаю, что все правильно сделали, а там дальше игра покажет. Нужен ли он «Спартаку» сейчас? Зависит от того, с кем мы расстанемся», - делится Хаджи со «Спорт-Экспрессом».

Угальде отметился за «Твенте» в минувшие полгода девятью голами. Также нападающий записал себе в актив семь оформленных голевых передач.

«У нас в нападении вроде все неплохо, но при этом чего-то не хватает», - добавил Хаджи.

Напомним, «Спартак» представил Угальде вечером понедельника.