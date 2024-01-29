Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин по спортивному развитию высказался о трансферной кампании питерского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что «сине-бело-голубым» нужны российские игроки, но они не смогли купить лучших, так как все футболисты продлили контракты со своими командами.

«Приходится за большие деньги покупать игроков, понимая, что в других командах есть игроки лучше. И эти российские игроки стоят дороже, чем бразильцы, которые по уровню их превосходят», - заявил Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

«Зенит» в зимнее трансферное окно заключил контракт с Ильзатом Ахметовым.