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Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов

29 Января 2024 • 21:07 Комментировать

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин по спортивному развитию высказался о трансферной кампании питерского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что «сине-бело-голубым» нужны российские игроки, но они не смогли купить лучших, так как все футболисты продлили контракты со своими командами.

«Приходится за большие деньги покупать игроков, понимая, что в других командах есть игроки лучше. И эти российские игроки стоят дороже, чем бразильцы, которые по уровню их превосходят», - заявил Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

«Зенит» в зимнее трансферное окно заключил контракт с Ильзатом Ахметовым.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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