Тарханов положительно оценил решение Дзагоева отправиться на стажировку в «Крылья Советов»

Известный специалист Александр Тарханов оценил решение Алана Дзагоева отправиться на тренерскую стажировку к наставнику «Крыльев Советов» Игорю Осинькину.

«Это хорошо. Дзагоев попадёт как раз к своему тренеру, с которым давно знаком. Осинькин же работал с ним в тольяттинской академии», – приводит слова специалиста Vprognoze.ru.

Также Тарханов отметил, что тяжело предсказать потенциал Дзагоева в новой должности. Тем не менее Александр считает, что Алан принял верное решение, начав тренерскую карьеру со стажировки.

Напомним, что экс-полузащитник ЦСКА и сборной России «повесил бутсы на гвоздь» в конце 2023 года.