Новичок линии атаки московского «Спартака», 21-летний нападающий Манфред Угальде возьмёт в столичном клубе самый бомбардирский номер – девятый. С майкой под таким номером Угальде был представлен в свежем видео «красно-белых», на котором его презентовали этим вечером понедельника.

Напомним, Угальде всего 21 год, костариканцу удалось оформить за «Твенте» в этом сезоне уже девять голов и семь голевых передач в рамках всех официальных турниров.

Посмотреть видеопрезентацию «Спартака» своего новичка можно здесь. В «Твенте» латиноамеркианский футболист поиграл порядка полугода.