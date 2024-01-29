Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную кампанию московского клуба.

«Концовка первой части сезона даёт основания для оптимизма. Состав сбалансирован. Чавес и Бителло усилили команду, Тюкавин – разыгрался. В команде есть много перспективных футболистов. Тот же Грулёв. Такой запас – это и хорошая подпитка для конкуренции. Я не сторонник того, чтобы количество иностранцев в клубе переходило разумную грань, как мы видим это на примере «Зенита». «Динамо» может всерьёз претендовать на призы», – сказал Бышовец.

После первой части сезона «Динамо» (32 очка) занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, а «Зенит» - второе (36 очков).