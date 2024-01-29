Московский ЦСКА закрыл сделку по трансферу 19-летнего полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеду Айсауи, об этом сообщает Usma Xtra.

По данным источника, сумма трансфера составит около 140 тысяч евро, а также алжирский клуб получит 25% с перепродажи.

На счету центрального полузащитника шесть игр за молодежную сборную Алжира, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице, при этом стоит отметить, что отставание от «Динамо», которое идёт на третьем месте, составляет четыре балла.