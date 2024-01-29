Полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в Турции. Переговоры по трансферу 28-летнего футболиста «Локомотива» ведёт «Трабзонспор». Как сообщает Fotomac, турецкий клуб связался с окружением Миранчука и узнал, что игрок получает в стане «железнодорожников» 2,4 миллиона евро в год. «Трабзонспор» попросил игрока пойти на снижение оклада.

Стоит сказать, что действующий контракт Антона Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, подписать игрока летом можно будет бесплатно.

Ранее появлялась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Бешикташа».