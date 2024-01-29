Агент Сафонов уверен, что «Зениту» будет легко заменить Кассьерру

В последнее время в СМИ много информации о том, что лучший бомбардир РПЛ по итогу 18 туров, колумбиец из «Зенита» Матео Кассьерра может перебраться в другой клуб. Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что питерцам не составит труда заменить своего нападающего.

«Зенит» — команда, у которой, кажется, три состава там. Проблема не в том, кого заменить, а в том, что кто-то сидит недовольный. Нет, не будет большой проблемы», - говорит Сафонов «Спорту День за Днём».

В «Зените» Кассьерра находится уже второй год – перебрался в Питер он летом 2022 года после успешного сезона в «Сочи», с которым взял серебряные медали чемпионата России.