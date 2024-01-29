Булыкин – о переходе Игнатьева в «Железничар»: «Посмотрим, как у него получится»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, что Иван Игнатьев пополнил ряды сербского «Железничара».

Экс-игрок сборной России отметил, что этот переход – два шага назад, но если он хотел выступать в Европе, то, скорее всего, поступил правильно, но многое будет зависеть от него и его партнёров, так как нападающие являются зависимыми людьми.

«Посмотрим, как у него получится. Может он станет хорошим бомбардиром и перейдёт в хороший чемпионат, что тоже вполне возможно», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что россиянин подпишет контракт до конца нынешнего сезона.