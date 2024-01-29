Шатов может войти в тренерский штаб «Урала»

Начинающий тренер и приостановивший карьеру футболист Олег Шатов может в будущем войти в тренерский штаб «Урала». Сейчас он стажируется у главного тренера «шмелей» Виктора Ганчаренко.

«Олег сейчас у нас стажируется. Мы примем любое его пожелание: захочет стать тренером — будет им, захочет играть – будем рады, если он продолжит радовать нас своим футболом», - высказался для «РБ Спорт» по этому поводу Григорий Иванов, президент «Урала».

Напомним, что Шатов – воспитанник уральского футбола. Он родился в Нижнем Тагиле, а путь в большой футбол начал с мини-футбола, где играл за «ВИЗ-Синара», местный клуб из Екатеринбурга. В 2023 году Олег приостановил карьеру и решил обучаться тренерскому делу.

Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»