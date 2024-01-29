​Иван Игнатьев подписал контракт с сербским клубом – источник

Нападающий Иван Игнатьев будет выступать в Сербии. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», 25-летний футболист уже подписал контракт с клубом «Железничар Панчево». Трудовое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В первой части сезона 2023/2024 Игнатьев выступал за «Сочи». В 18 матчах чемпионата и Кубка России форвард отметился двумя голами и одним голевым пасом на партнёра. Теперь Игнатьев впервые попробует свои силы за пределами России.

«Железничар Панчево» сейчас располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии.