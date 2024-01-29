Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перевод защитника Данила Кругового в «Зенит-2». Питерский клуб принял такое решение из-за летнего перехода игрока в ЦСКА.

«Зенит» в очередной раз доказал, что является главным могильщиком российского футбола. Питерцы у себя собрали топовых россиян, но не используют их. И Кругового теперь хотят окончательно загнобить. Теперь мы видим, что пламенные речи о развитии футбола не соприкасаются с действительностью. Они хорошего футболиста хотят нивелировать до уровня среднего. С имиджевой точки зрения это прямо беда-беда. Приглашать к себе футболистов и отправлять их играть на два-три уровня ниже – это какое-то запредельное коварство», – сказал Червиченко.