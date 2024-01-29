Смородская – об Игнатьеве: «Можно сказать, что он нереализованный футболист»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что нападающий Иван Игнатьев в ближайшее время подпишет контракт с «Железничаром».

Спортивный функционер отметила, что переход россиянина в сербский клуб явно не пойдёт ему на пользу, и непонятно, с чем связано это решение.

«Видимо, отчаялся совсем, поскольку в состав не попадал. Я не считаю его переход в сербскую лигу чем-то хорошим. Можно сказать, что он нереализованный футболист», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович сообщил, что россиянин успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в новый клуб.