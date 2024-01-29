Ирисметов: Хамробеков способен заиграть в хорошем клубе РПЛ

Экс-футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов назвал игроков национальной команды, которые могли бы усилить клубы Российской премьер-лиги.

«Считаю, что российские клубы заинтересовал бы Одил Хамробеков. Он мог бы спокойно играть в очень хорошем российском клубе», – рассказал эксперт в интервью Metaratings.ru. По его мнению, молодые игроки из Узбекистана производят хорошее впечатление своей игрой.

27-летний Хамробеков выступает в составе «Пахтакора» и оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро. Сборная Узбекистана вышла в плей-офф Кубка Азии.