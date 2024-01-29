​«Спартак» поздравил Ловчева

В понедельник, 29 января, день рождения отмечает ветеран «Спартака» Евгений Ловчев. Московский клуб поздравил своего бывшего футболиста.

«Легендарный футболист «Спартака» 60-70-х годов провел за клуб 305 матчей, становился чемпионом СССР-1969 и выигрывал Кубок СССР-1971. Поздравляем Евгения Серафимовича с днём рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов!» - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона 2023/2024 на сборах в ОАЭ. После восемнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь очков.

Чемпионат России продолжится 1 марта.