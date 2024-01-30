Бывший защитник «Ростова», «Динамо», турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков дал большое интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», с которым поделился своими планами на тренерском поприще, вспомнил работу с Бердыевым в «Ростове» и дал совет молодым футболистам.

Вы ранее рассказывали, что учитесь на тренера. Скажите, а чем вы занимаетесь в жизни, помимо учёбы?

Учёба идёт рутинно и долго: если идти до лицензии PRO, то это занимает от 3,5 до 4 лет. Потому что длинные паузы и стаж нужно проходить. Чем я занимаюсь ещё? У меня есть Медиалига, где я играю в команде «Деньги». Семья, ребёнок, жена, бизнес – и за всем нужно следить, везде успевать, одним футболом жизнь не ограничивается. Карьера футбольная закончилась, но всё равно дальнейшую жизнь я связываю с футболом. Стараюсь везде успеть, потому что, когда ты действующий футболист, то времени не так много, отпуск буквально месяц зимой, неделю летом. А в основном игры, тренировки, и свободного времени намного меньше, нежели сейчас.

Вы сказали, у вас есть бизнес. Можете рассказать подробнее?

Бизнес в основном инвестиционный. Где-то инвестирую в криптовалюту, в стройки. По чуть-чуть инвестирую в разные сферы.

Сколько уже учитесь на тренера?

Я пошёл учиться в прошлом году, сейчас у меня идёт год стажа. В мае прошлого года я получил лицензию, нам выдали дипломы. Вот в мае 2024 года пройдёт год моего стажа, и можно будет летом либо в начале сентября идти на следующую ступень учиться на лицензию А.

Видите себя только тренером, или не исключена работа с бумагами, спортивный директор, к примеру, или подобная должность?

Насчёт спортивного директора или президента – не знаю. Наверное, это не моё, хотя должность спортдира интересная. Ты, можно сказать, связующее звено где-то между руководством, президентом и тренером. Поэтому спортивным директором, может быть, было бы и интересно попробовать. Явно это нелегко, посмотрим, я особо не загадываю. Не буду делать заявлений, что я никогда не буду спортивным директором.

Единственное, что скажу, – никогда не буду футбольным агентом. Это точно не моя стихия.

Был неудачный опыт?

Не было неудачного опыта. Тяжело быть агентом. У большинства игроков, когда они действующие, у них с агентом всё хорошо, а когда карьера подходит к концу, у многих портятся отношения с агентами. Из моего круга общения, с кем я дружу, общаюсь, с кем играл, под конец карьеры у большинства с агентами были не самые лучшие отношения. У меня опыт с агентами был разный – и хороший, и плохой. Не могу всех подогнать под одну гребёнку и сказать, что все хорошие или все плохие. Я тоже не для всех был хорошим или плохим футболистом, или являюсь не для всех хорошим или плохим человеком. У каждого человека разное восприятие. У меня от агентов тоже разное впечатление и разный опыт.

Кого уважаете из агентского бизнеса?

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Я не буду говорить, кого я уважаю или не уважаю. Скажу, с кем я общаюсь. Это Юрий Викторович Белоус, он бывший президент «Москвы», «Локомотива», «Ростова». Я с ним знаком со времён «Локомотива», не могу сказать, что он прямо футбольный агент, но он в той сфере, где крутится и агентская тема, и спортдиректора. Поэтому он мне помогал в Турцию переходить, в «Ростов». Его партнёр – Евгений Лисицин, вот именно он агент, который тоже помогал мне. Вот с ними на протяжении долгого времени и по сей день я общаюсь и нахожусь в хороших отношениях.

Вы сказали, что не для всех были хорошим. Что имели в виду?

В разное время у меня были разные агенты. Виктор Панченко был, когда я совсем молод был. Мы с ним пробыли вместе полгода, разошлись в хороших отношениях, и потом судьба ещё неоднократно нас связывала, и при встрече мы всегда с ним общаемся. С кем-то во времена моего «Динамо» не совсем сложились отношения, они были не слишком хорошими, потом стали никакими, в итоге я не могу сказать, что там разошлись конфликтно или была ссора. Был агент, с которым перестали сотрудничать и общаться. В общем и не враги, и не ссора, а просто общение сошло на нет.

Это естественный процесс в футболе, когда игрок становится не интересен агенту и портятся отношения?

Агенты ведь близко подходят к футболистам, когда они на плаву и в расцвете карьеры. Агентов много, и каждый хочет игрока подписать, агенты всегда подсказывают футболисту, что надо то, надо это, и игрок подпускает агента чересчур близко. Всё доходит до дружеских и приятельских отношений, ты думаешь, так будет всегда. Но когда ты сходишь с трассы, карьера подходит к концу или ты уже просто не в тех кондициях, когда на тебе денег не заработать, – тогда общение с агентом становится всё меньше и меньше, а затем и вовсе сходит на нет. Ты думаешь, что у вас были приятельские отношения. Нет, это не дружба и приятельские отношения – это всего лишь бизнес.

Не только один я такого мнения, а процентов 90 игроков. Советую молодым футболистам, чтобы они были готовы к этому. Большинство из них ждёт то же самое. Многие из моего поколения столкнулись с этим как во время карьеры, так и после.

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Вернёмся к тренерству. Все понимают, что есть какое-то обучение, а как конкретно проходят занятия? Как происходит обучение футболиста – у всех есть примерное понимание, а как обучают тренерскому искусству, наверное, вообще никто не знает.

Раньше, когда там Андрей Владимирович Лексаков был на руководящей должности, обучение проходило в ином формате. Руководство Высшей школы тренеров поменялось, и всё стало по-другому. Сейчас очень много работы с компьютером, много работы со всякими программами. Если кто-то думает, что во время учебы на лицензию В вас будут обучать каким-то упражнениям и тактике, то нет – это не так. Вас ждут задания, для выполнения которые потребуется ваш футбольный опыт, где вы должны их выполнять, подгонять под них тренировочный процесс и в принципе всё делать самостоятельно. В группе 25 человек, у каждого своё видение, много работ проводится в группах: в двойках, четвёрках, пятёрках. Делятся опытом, какими-то знаниями, кто-то был футболистом, кто-то не заиграл в футбол. Но мнение каждого интересно послушать.

Отмечу, что много работы с компьютером, это однозначно. Закончив обучение на лицензию категории B, я до сих пор с компьютером на «вы», вообще дилетант. Поэтому понял, что когда пойду учиться на лицензию A, обязательно возьму курс по работе с компьютером.

Вы сказали о заданиях, а можно какой-нибудь конкретный пример?

Допустим, тренировка несёт скоростно-силовой характер. Тебе под эту тренировку надо сделать упражнения: какая будет разминка, какие будут подготовительные, какие основные упражнения. В принципе вот так. Плюс следует выстраивать тренировочный процесс, и тебе дают задание снять тренировки на видео, по-моему, 4 или 5 тренировок. Можешь взять любую команду, хоть детскую, хоть медиафутбольную. Вот надо снять несколько тренировок с обязательными заданиями, которые к этой тренировке тебе будут даны.

Вы играете в Медиалиге за «Деньги». Рассматриваете ли вы эту команду, как плацдарм для продвижения по карьере тренера?

Я уже отучился на категорию B, там котируется Медиафутбол, но сейчас стажировку и практику прохожу в детской школе в Одинцово. Стаж идёт у меня там. В Медиалиге под конец сезона меня назначили играющим тренером, и у меня было две игры – одну выиграли, другую проиграли. В любом случае какая бы ни была работа – будь это Медиалига, профессиональный или детский футбол – ты извлекаешь опыт, который тебе поможет в дальнейшем. Поэтому важен опыт в любой сфере, пусть даже Медиалига не совсем серьёзный опыт, но всё равно ты можешь пробовать что-то своё – тренировочный процесс, тактику, схему.

Я две игры побыл играющим тренером, мне понравилось, но тяжело. Ты и играешь, и замены надо делать, это отвлекает, но интересно и самое главное – это опыт на будущее.

Как долго вы видите себя в Медиалиге?

Сложный вопрос. Не знаю, но играть мне ещё хочется, мне скоро исполнится всего лишь 35 лет. По сути я на профессиональном уровне должен играть, но закончил. Поддерживать форму, тренироваться и играть в футбол я люблю. Пока что я буду играть. Не знаю, как долго, это зависит от нескольких факторов, но учёба у меня будет стоять на первом месте. Ехать куда-то работать или нет – тоже сложный вопрос. Ехать абы куда во Вторую лигу не хотелось бы. Понятно, что в РПЛ мне рано, а помощником было бы интересно. Срываться и ехать по Вторым лигам не хочется, поэтому пока буду в Медиалиге. Прошлым летом позвали сниматься в кино, я об этом подумать не мог, поэтому какие-то глобальные планы есть, но в спортивной сфере всё может резко измениться.

Жалеете, что закончили играть довольно рано?

Нет, не жалею. Конечно, не так сложилась моя карьера, как я хотел и планировал. Но играть где-то в Первой лиге мне было неинтересно, так как российский футбол поменялся. Когда я начинал молодым, было очень сложно куда-то пробиться, это я испытал на себе, когда был в «Локомотиве» в молодёжке, в основной команде. Всегда играли опытные ребята и молодых не подпускали. Сейчас стратегия у клубов поменялась, последние пять лет стало наоборот: игроков постарше списывают, берут тех, что моложе, в надежде куда-то их засунуть и заработать денег.

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Сейчас много искусственных футболистов, которые не заслуживают играть в Премьер-лиге, но играют, кого-то куда-то продают. Потом руководители команд плюются, зачем мы того или иного купили. Сейчас много игроков в РПЛ, которые играть не должны.

Закончил я из-за того, что не хотелось играть на непонятном уровне. Не хотел ехать в страны ближнего зарубежья или играть в Первой лиге. Я хотел играть на высоком уровне, но так получилось, что стал никому не нужен. Хотя я был в себе уверен, что я в полном порядке и уж во второй восьмерке Премьер-лиги мог спокойно играть. Но я никому не интересен, поэтому принял решение закончить. Нет, не жалею, жизнь продолжается, я выбрал другой путь. Разумеется, скучаешь по футбольным моментам, когда на стадионе 10-15 тысяч зрителей. По этим эмоциям я скучаю.

Кого имели в виду, когда сказали про «искусственных игроков»?

Возьмите любую команду, которая во второй восьмёрке идёт, иностранцев, которых сюда привозят за 100-200-500 тысяч евро. Покупают нападающих из условного чемпионата Боснии и Герцеговины – за 20 матчей забил 5 мячей. Ну зачем его привозить сюда, неужели нет своего какого-то футболиста, который так же сможет за 20 матчей забить 1 или 2 гола?

У меня нет ответа на этот вопрос. Будь я на месте руководителя или тренера, я бы таких не привозил. Сейчас у нас свои есть молодые ребята, которые переоценённые, которые переходят из клуба в клуб за сумасшедшие деньги. Они не тянут Премьер-лигу объективно или в данный момент. Нужно дать им время созреть, но главное то, что вектор российского футбола поменялся. Мне кажется, я застал самый сильный чемпионат России: с начала 2010-х до чемпионата мира 2018 года у нас был очень сильный чемпионат, очень сильные иностранцы. Молодые ребята, которые играют сейчас, в то время точно не играли бы.

Что касается иностранцев. Классных иностранцев сейчас не привезти, и я не понимаю, зачем тогда они таких привозят. Лишь бы кого-то взять? Не знаю ответа на этот вопрос. Если брать «Ростов» в моё время, к нам приезжал Канга, Баштуш. Да, они были на тот момент неизвестные, но заявляли о себе, и если посмотреть на их карьеру, то Баштуш играл в «Лацио», Канга до сих пор в Лиге чемпионов играет. А кто приезжает сейчас?

Меня убивает, когда привозят нападающего из непонятного чемпионата, где сыграл 30 матчей, забил пять мячей. Зачем вы его покупаете? Вы платите за него 500 000 евро! Он приезжает сюда и за 30 матчей забивает 1-2 мяча. Неужели какой-то дублёр, который также сыграет 30 матчей, не забьёт два мяча? Так вы хотя бы в своего будете вкладывать. Может, он будет прогрессировать.

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Если в крупных командах (и у русских, и у иностранцев) есть большие зарплаты, то у команды поменьше и зарплаты не такие высокие. Не хочу никого обижать, но в командах второй восьмёрки не такие большие зарплаты у русских и легионеров. Иностранец не приедет сюда играть за обед в столовой и мешок картошки. Они не просто так сюда приезжают. Это всё рассказы, что иностранцам мы можем платить меньше. Мало того, что вы платите за трансфер, вы всё равно платите им зарплату. Это всё россказни, что российские футболисты получают гораздо больше. Да, в «Зените», «Локомотиве» получают хорошие зарплаты, и по меркам европейского футбола их зарплаты завышены. Но вы сами им делаете такие зарплаты, вас же никто не заставляет. Не давайте! Пусть уезжают за границу, нужны они там – это другой вопрос.

Вы играли в Турции и в России. Большая разница по зарплате?

С тех пор прошло уже лет 5-6. Но если сравнить мою зарплату в «Динамо», то в России я получал больше. Там же всё от курса зависит, где-то в командах фиксированный курс рубля к евро. В принципе, думаю, что зарплаты равны.

Давайте вернёмся к тренерской теме. Когда вы планируете стать тренером?

Я хочу отучиться на лицензию А и оттуда начинать двигаться. Потому что с лицензией B быть где-то на подносках, быть вторым тренером и сидеть без мнения мне неинтересно. Мне было бы интересно пойти в штаб к какому-то тренеру, с которым играл, с которым в хороших отношениях. Я бы у него перенимал опыт, делился впечатлением. Когда получу лицензию A, тогда и буду думать, кого тренировать и где.

Набор на лицензию A будет либо в конце мая, либо летом. Плюс учёбы год. Но когда учёба началась, можно и нужно работать: условие такое, что ты должен быть в профессиональной команде хотя бы помощником. Когда заступлю на A, тогда и буду думать, где работать, чтобы шёл и стаж, и все критерии. Ты не можешь пойти учиться на A или PRO, не имея работы.

С категорией PRO ты можешь работать везде главным тренером, с лицензией A – помощником везде, а главным тренером – Вторая и Первая лига.

Хотели бы попробовать себя за границей? Говорили, что хотите в «Ювентус», это цель или мечта?

Мечта и цель – примерно одно понятие. Интересно было бы. Когда я играл в Турции, получал колоссальное удовольствие от атмосферы на стадионах, от отношения к футболу, культуры. Было круто! Окунуться туда ещё раз, поработать за границей хотелось бы. Хотелось бы в футбольной стране, где любят игру и где я получал бы удовольствие от работы.

Какие вы видите перспективы в плане тренерской работы?

Какие перспективы… Цель – стать главным тренером. Пройти это рутинное обучение, которое сложное и длительное. Я сравню это с тем, как получить высшее образование: пройти все эти ступени, получить высшую лицензию и работать главным тренером не абы где, начать в РПЛ и дорасти до топовых команд, потому что поиграть в топовых мировых клубах не получилось. Теперь ставлю цель там потренировать. Стремиться надо только к максимуму, зачем себя ограничивать в чём-то?

«Спартак» – народная команда. Все стремятся туда попасть. Есть интерес попробовать?

Почему нет? «Спартак» – классная команда. Я уже говорил, что это самый любимый и ненавистный клуб России. Эта команда всегда собирает много зрителей, да, было бы интересно и круто возглавить такую команду, как «Спартак».

Как вы относитесь к идее, что если ты играл в футбол, то и тренировать легче?

Когда я был игроком, некоторые тренеры говорили: «Вот я играл! Мы играли, мы в порядке, а вы нет». Когда я был футболистом, мне это было неприятно слышать. Большинство футболистов это раздражает. Если игрок захочет узнать у тренера, как он играл (если вдруг он не видел), если футболисту будет интересно, то он подойдёт и спросит. А когда тренер сам начинает превозносить себя и опускать футболистов… Где-нибудь за столом, с теми, с кем играл, ты можешь обсуждать и говорить это, но в присутствии игроков это говорить нельзя.

Быть футболистом и быть тренером – разные вещи. Естественно, ты отыграл в футбол, у тебя есть опыт, можешь анализировать, что я делаю в данный момент. Но всё равно роль тренера и футболиста разная. Не зря же придумано обучение, не просто так, чтобы ты посидел на занятиях, а через полгода тебе дали категорию, и ты пошёл тренировать.

Вы сами на каких тренеров равняетесь?

Я всегда любил итальянский футбол. С детства болею за «Ювентус», сборную Италии. Наверное, всё, что связано с футболом, для меня связано с итальянским футболом. Поэтому если играет «Реал» – «Барса», Суперкубок Испании, я не смотрю этот матч, потому что смотрю «Рома» – «Милан».

Если назвать топ-5 из тренеров… Наверное, Анчелотти. Топ-5 даже сложно. Клопп, хотя никогда в Италии не работал и сам немец. Нравится его подход, манера, видно, что команда сплочена. Анчелотти, само собой, величайший. Назову и Марчелло Липпи – он привёл сборную Италии к чемпионству.

Сразу возник другой вопрос. Лучший тренер, с которым вы работали?

Не назову кого-то одного. В разные этапы, начиная с детства, у меня были люди, которых я выделял, с которыми по сей день общаюсь. В детстве были тренеры, один из которых, Александр Михайлович Рубцов, к сожалению, умер несколько лет назад. Он для меня очень много сделал.

Когда я был в «Локомотиве», мне повезло работать с Владимиром Семёновичем Волчеком. Он был главным тренером в дубле, я очень ему благодарен, с ним мы выигрывали молодёжное первенство.

В профессиональной карьере я назову Бердыева, Пилипчука, даже Божовича, наверное. Я не скажу, что он был сильный тренер, потому что в плане тактики он ничего нам не давал, но он создавал суператмосферу. Позволял импровизировать, и не было запретов, рамок и стандартов. При нём была самая классная команда за всё время, что я был с ним в «Ростове». Хотя сказать, что он какой-то стратег или тактик – нет. Больше морализатор, он создаёт коллектив, а коллектив играет за этого тренера.

Хочется поговорить не только о тренерстве. Вы играли с Дзюбой в «Ростове», вам часто звонят, чтобы вы прокомментировали какой-то момент с ним. Скажите, он всегда был таким, кто приковывает к себе внимание неважно каким способом?

Наверное, да. Раз он на виду, о нём спрашивают – значит он интересен людям. Мы как-то с первого дня в «Ростове» поладили, не скажу, что были друзьями, но приятелями были. И в первый его приход в «Ростов», и во второй мы хорошо с ним общались, много времени проводили вместе с первого появления в команде. Но сказать, что мы друзья и делились глобальными темами про жизнь – нет. Просто было весело и интересно.

Вы играли в Ростове под руководством Курбана Бердыева. Прошло 10 лет, а он с «Динамо» - Махачкала идёт на первом месте в ФНЛ. Скажите, Моуринью за 10 лет, наверное, уже неактуален со своим футболом. Почему футбол Бердыева всё ещё приносит успех? Или в ФНЛ у любого специалиста есть шансы?

Футбол ведь един всё равно, но уровень разный везде. Моуринью всё равно работает на высочайшем уровне, и в ближайшее время он где-то всплывёт. Можно его любить или ненавидеть, но он великий тренер.

У Бикеича случилось так, что перешёл в «Рубин», где всё сложилось не так, как он хотел, потом приход в «Сочи» – наверное, тоже что-то не срослось. Может быть, окружение было не то, это у него надо спрашивать. То, что ему интересен футбол – это он показывает и доказывает. В Махачкале команда, которая только вышла в Первую лигу, идёт в лидерах после половины чемпионата. Хотя в «Динамо» не самый большой бюджет и состав, но Бикеич слепил конфетку из того, что было. На сегодняшний день это максимум. Если найдут дополнительные возможности усилиться, то, возможно, выйдут в РПЛ. Кто знает, может, какой-нибудь Керимов или другой любящий футбол вложится в команду и поможет выйти в Премьер-лигу.

Я не общаюсь с Бердыевым, мы периодически видимся в неформальных обстановках, но чтобы созваниваться – такого нет.

Вы играли за «Сивасспор». Можете ли сравнить специалистов в Турции и России? Где тренеры сильнее?

Там у меня было два тренера. Первого можно сравнить с Божовичем. Не скажу, что у нас были какие-то супертренировки, всё было обычно, никаких сложностей, никакой тактики. Была атмосфера, классный коллектив из турок и европейцев. Дружная у нас была команда и всё было нормально.

Пришёл другой тренер с другой подготовкой, было много беготни. Тут не стоит проводить параллель. У каждого своё видение, вне зависимости русский он или турок, или итальянец. Под одну гребёнку не стоит всех мести. У каждого разное видение, каждый видит подготовку к сезону по-своему.