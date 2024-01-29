Рианчо рассказал, почему испанские тренеры едут в Россию

Бывший тренер московского «Спартака» высказался о популярности России как направления для трудоустройства испанских тренеров. Напомним, что сейчас в РПЛ испанские тренеры работают сразу с несколькими командами, например со «Спартаком», «Сочи» и «Оренбургом».

«Испанские тренеры — это качество, отличный уровень. Но внутри Испании большая конкуренция, поэтому не все могут на родине работать. Испанцы востребованы в других странах, наша школа себя зарекомендовала. А ещё мы умеем адаптироваться», - говорит Рианчо для Legalbet.

Рианчо добавил, что Гильермо Абаскаль («Спартак») и Роберто Морено («Сочи») – далеко не последние испанские тренеры, которые работают и будут работать в РФ.