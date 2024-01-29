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Ирисметов назвал игроков сборной Таджикистана, которые могут усилить клубы РПЛ

29 Января 2024 • 18:48 Комментировать

Экс-форвард сборной Узбекистана Жафар Ирисметов назвал игроком национальной команды Таджикистана, способных усилить клубы РПЛ.

«Я думаю, есть игроки Таджикистана, которыми могли бы уже интересоваться. Например, центральный защитник Ханонов, который забил Арабским Эмиратам. Он неплохо выглядит сейчас», — рассказал эксперт в интервью Metaratings.ru.

Вахдат Ханонов является игроком иранского «Персеполиса». 23-летний игрок оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро. В 10 матчах нынешнего сезона защитник не отметился результативными действиями.

Сборная Таджикистана ранее вышла в четвертьфинал Кубка Азии, пройдя в серии пенальти ОАЭ.

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