Шабанхаджай: «В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя»

Новичок «Рубина» Дардан Шабанхаджай рассказал о том, что знал до перехода в казанский клуб.

Форвард отметил, что Мирлинд Даку много рассказывал о Казани и о том, что в клубе работаю профессионалы.

«Сам знал что-то о клубе? Конечно. В футбольном мире казанский «Рубин» – это большое имя. Клуб, который выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы», - цитирует Шабанхаджая «Татар-информ».

Напомним, что 22-летний австрийский футболист перешел в «Рубин» в зимнее трансферное окно из словенской «Муры» за 1,2 миллиона евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.