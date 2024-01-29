Дьяков: «Если бы Шапи был нужен «Краснодару», его бы не отдали в аренду»

Бывший российский защитник Виталий Дьяков прокомментировал ситуацию Магомеда-Шапи Сулейманова. Этот нападающий, права на которого принадлежат «Краснодару», довольно бодро играет в аренде в Греции в составе «Ариса» из города Салоники. Правда, есть нюанс – в аренде в других клубах Шапи играет уже третий сезон.

«Если бы Шапи был нужен «Краснодару», его бы не отдали в аренду. Никто не будет отпускать сильного и качественного игрока. Полагаю, тренер и руководство клуба дали ему понять, что как на игрока основы, не рассчитывают на него», - говорит Дьяков для Legalbet.

Ранее Шапи оформил уже свой четвёртый гол за «Арис» в 2024 календарном году.