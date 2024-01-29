Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на перевод защитника «Зенита» Данила Кругового в дублирующий состав.

Напомним, что «Зенит» отправил Кругового во вторую команду после того, как он подписал предварительный контракт с ЦСКА.

«Конечно, ЦСКА хочет поскорее заполучить Кругового, а «Зениту» нет смысла держать футболиста в основном составе. Зачем питерцам в основе спортсмен, который скоро точно покинет клуб? Он ведь будет заниматься со второй командой всего несколько месяцев. Не думаю, что он растеряет форму за это время. Грех жаловаться, ничего страшного не произошло», - сказал Тарханов.