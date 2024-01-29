Устинов вернулся в Россию спустя пять лет

Правый защитник Виталий Устинов впервые с 2019 года будет защищать цвета российского клуба – он будет играть в ульяновской «Волге», клубе Второй лиги А.

Устинов известен внимательному российскому болельщику по выступлениям за казанский «Рубин», начинал заниматься футболом Виталий в академии уже несуществующего ФК «Москва».

«Рубин» Устинов покинул зимой 2019 года и переехал играть в Казахстан, где был игроком «Атырау». С 2020 по 2023 годы выступал в Беларуси за «Торпедо» из Жодино, а с зимы 2023 года выступал в Армении за «Алашкерт».

Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего защитника в 225 тыс. евро.