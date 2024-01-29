Мухамадиев посоветовал «Зениту» обратить внимание на вратаря сборной Таджикистана

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев оценил шансы игроков сборной Таджикистана заиграть на уровне РПЛ.

«Но на месте российских клубов присмотрелся бы к Ятимову — основному вратарю и лидеру сборной. Он мог бы играть в любой команде, и даже не только в России. При том, что у «Зенита» существует вратарская проблема, он бы им очень подошёл», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Мухамадиев отметил, если в России обратят внимание на сильнейших игроков из Таджикистана, то будет вдвойне приятно. По его мнению, многие футболисты национальной команды способны выступать на уровне РПЛ.

Напомним, что сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв в серии послематчевых пенальти ОАЭ.