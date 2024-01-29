Не «Спартак» и даже не «Зенит»: IFFHS определила лучший клуб России в 2023 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших клубов по итогам 2023 года. В этом рейтинге оказались и команды из Российской премьер-лиги. Выше всех среди представителей РПЛ оказался ЦСКА. «Армейцы» заняли 383-е место, набрав 58,5 очков.

На 455-й позиции располагается «Краснодар» с 54 очками. 604-е место разделили «Зенит» и «Локомотив» с показателем в 45 баллов. «Спартак» и остальные клубы РПЛ в топ-700 не попали.

Отметим, что в 2023 году ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России. В финале национального кубка команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1.