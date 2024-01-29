Макеев отказал «Шиннику»

Ярославский «Шинник» предлагал сотрудничество опытному защитнику, экс-игроку «Спартака» Евгению Макееву. Однако как сообщает Сергей Ильёв, Макеев от переезда в Ярославль отказался.

«Макеев не проникся этим вариантом. Точнее, не устроили предложенные условия», - поясняет Ильёв.

Напомним, что «Шинник» завершил первую часть сезона в Мелбет-Первой лиге на 13-м месте с 24 баллами в копилке. Зимой клуб сменил главного тренера – Дмитрия Хомуху поменял на посту Дмитрий Черышев.

Макеев этой зимой в статусе свободного агента покинул клуб Второй лиги – «Велес» из Москвы. В Москве он выступал на позиции центрального защитника.