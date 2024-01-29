Марио Фернандес – о «Зените»: «Второе место держит нас в тонусе»

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о текущем положении своей команды в турнирной таблице РПЛ и о том, как оно влияет на коллектив.

«Нам непривычно находиться на второй позиции. Ощущается, что ситуация держит всех в тонусе, мы все хотим как можно быстрее её изменить. Каждый в команде работает усердно, чтобы зимой показать все возможности», - говорит Фернандес телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ и лишь на два балла отстаёт от лидера, «Краснодара». У клубов 36 и 38 баллов соответственно.

Ранее экс-защитник сборной России высказался о своей игровой карьере и возможном её завершении.