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Афеллай ответил критикам трансфера Угальде в «Спартак»

29 Января 2024 • 17:41 Комментировать

Бывший игрок сборной Нидерландов Ибрагим Афеллай ответил всем критикам трансфера форварда Манфреда Угальде в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте», пояснив, что такие трансферы «на выход» наоборот развивают клуб.

«Несколько лет тому назад «Твенте» был почти мертв. Разве это не делает клуб лучше? Нападающий получает возможность совершенствоваться и зарабатывать в пять или шесть раз больше, чем сейчас. Мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай», - приводит слова Афеллая Voetbal Zone.

Напомним, ранее нашему сетевому изданию стало известно о том, что Угальде перешёл в «Спартак». Сам клуб об этом пока не объявлял.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Твенте Ибрагим Афеллай Манфред Угальде ещё теги
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