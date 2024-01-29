Александр Мостовой: То, как Абаскаль поступает с Джикией — недопустимо, он не прав

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником столичного клуба Георгием Джикией.

Экс-игрок сборной России считает Джикию лидером команды, а то, как поступает наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль, абсолютно недопустимо.

«Cложно сказать, как решится эта вся ситуация, но я думаю, что Джикия легко найдет себе новый клуб, он в РПЛ сможет еще пять лет играть спокойно. Любой клуб может легко забрать его себе», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.