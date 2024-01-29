Томаш Амарал, который с начала года работает на должности спортивного директора «Спартака», продолжает работу по усилению состава команды. Первым зимним новичком «красно-белых» станет нападающий Манфред Угальде – контракт с ним уже подписан. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», после оформления трансфера Угальде перед Амаралом стоит задача подписать нового футболиста в центр поля.

В то же время, по нашим данным, «Спартаку» для подписания нового полузащитника нужно расстаться с кем-то из легионеров. По этой причине «красно-белые» хотят продать Виктора Мозеса.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.