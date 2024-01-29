Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний нападающий нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде сегодня, 29 января, заключил контракт с московским «Спартаком».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «красно-белые» заплатят за форварда 15 миллионов евро, также была информация о том, сколько футболист будет зарабатывать в российском клубе.

В текущем сезоне Угальде принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде. На его счету также шесть игр за национальную сборную Коста-Рики.