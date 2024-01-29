Орещук — об отсутствии трансферов у «Динамо»: «А что им усиливать?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о низкой активности московского клуба в зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что «бело-голубые» хорошо укомплектованы и не нуждаются в новичках.

«А что усиливать «Динамо»? У них во всех линиях по два футболиста, куда уже больше? Сейчас команда готовая, микроклимат отличный, тренерский штаб, футболисты отличные. Что ещё нужно? Зачем вносить дисбаланс? В данный момент «Динамо» правильно делает, что никого не ищет», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» сейчас отстают на шесть баллов.