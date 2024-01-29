​Ньямси в понедельник отправится в «Локомотив»

Защитник Жерзино Ньямси всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Локомотива». 27-летний футболист уже попрощался с игроками французского «Страсбурга» перед трансфером в московский клуб. Сделка уже была согласована.

Согласно данным «Чемпионата», Ньямси отправится в расположение «Локомотива» до конца дня понедельника.

В сезоне 2023/2024 Жерзино Ньямси поучаствовал в 13 матчах чемпионата Франции. Результативными действиями защитник не отмечался.

Добавим, что «Локомотив» проводит зимние каникулы на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.