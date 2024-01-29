Хомуха – о возможном переходе Кассьеры в «Аль-Иттихад»: «Всё будет зависеть от суммы трансфера»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о информации, что нападающий питерского клуба Матео Кассьера может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии.

Эксперт отметил, что всё будет зависеть от суммы перехода, и если «Зенит» она устроит, то колумбийца продадут.

«В команде сейчас высокая конкуренция между Сергеевым и Кассьеррой. Колумбиец более результативен, но Сергеев тоже забивает важные мячи», - приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, что Кассьерра является единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ нынешнего сезона. На его счету 14 голов.