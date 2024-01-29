Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», испанский «Кадис» этой зимой хотел бесплатно заполучить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, однако «красно-белые» не были готовы расставаться с испанцем на таких условиях.

Контракт 34-летнего специалиста со столичной командой рассчитан до лета 2025 года.

«Кадис» не самым лучшим образом проявляет себя в нынешнем сезоне чемпионата Испании, где в настоящий момент находится в зоне вылета (18-е место в турнирной таблице).

«Спартак» же ушел на зимнюю паузу на пятой строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» восемь очков.