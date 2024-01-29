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Кечинов: «Если Угальде возьмут за такие огромные деньги, он должен очень много забивать» эксклюзив

29 Января 2024 • 16:43 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной кампании «Спартака» и возможном подписании нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

- Как оцените трансферную кампанию «Спартака»? На данный момент приобретений нет, но в СМИ пишут о возможном трансфере коста-риканского нападающего Угальде.

- «Спартаку» обязательно нужен нападающий, потому что по факту есть только Соболев, а на Мелёшина Абаскаль особо не рассчитывает.

- Что-то знаете об Угальде?

- Нет. Ничего о нем не читал.

- Угальде считается игроком штрафной площади, умеющим подкараулить момент, – все свои 15 мячей за последние три сезона он забил именно в ее пределах. По статистике голов он превосходит даже Промеса при том что играл меньше по времени. Плюс он намного моложе и Промеса, и Соболева.

- Пока сложно судить об этом футболисте, но если его приобретают за такие огромные деньги, он должен очень много забивать и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но у меня в этом большие сомнения. Пока это «кот в мешке». «Спартак» берет человека, про которого мы вообще ничего не знаем, только то, что он где-то что-то забил.

- Но ведь «Твенте» - довольно известный клуб.

- Это понятно. К нам приезжал Гус Тиль за 18 млн. евро, но в «Спартаке» так и не заиграл.

- Кстати, почему у него не получилось, как думаете?

- Видимо, не его команда. Или ментально был не готов к России и нашему футболу. Когда он уехал из «Спартака», начал здорово играть. Его даже в сборную вызывали. То, что Тиль – хороший футболист, было понятно, но в России он не смог заиграть. Конечно, с Угальде ситуации разные, но, тем не менее, пока костариканец для меня загадка.

- Чем можно объяснить покупку игрока за такую высокую стоимость, хотя даже еврокубков сейчас нет?

- Не знаю. И зачем ему это нужно, тоже. Понятно, что это большие деньги. Но Угальде – молодой парень, и если он такой перспективный, то почему выбрал «Спартак»? Только из-за денег? Почему в 21 год он выбирает деньги – пока непонятно.

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- Говорит ли такая сумма трансфера о том, что этот новичок идет в основной состав?

- Его берут за такие деньги, чтобы он играл, это понятно. Но заиграет ли – большой вопрос.

- В прессе прошла информация, что «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Угальде и будет искать полузащитника. Вас не удивляют такие разговоры на фоне того, что пока нет трансферов на выход, а состав и так раздут?

- И в обороне проблемы никуда не делись, даже с приходом Бабича. Нужно в первую очередь укреплять защиту, а потом уже смотреть на полузащиту. У «Спартака» и так очень приличная обойма в середине поля.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Манфред Угальде ещё теги
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