Австриец Шабанхаджай рассказал, почему принял решение перейти в «Рубин»

Австрийский новичок «Рубина» Дардан Шабанхаджай рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в России несмотря на политическую ситуацию в мире.

Форвард отметил, что принимал во внимание всю сложившуюся ситуацию, но ему рассказали, что Казань является замечательным городом, и это было очень важно для его близких.

«Что слышал о России? Ну, например, что там очень холодно. А также что в России очень красивые города», - приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

Напомним, что 22-летний футболист перешёл из словенской «Муры», заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.