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Австриец Шабанхаджай рассказал, почему принял решение перейти в «Рубин»

29 Января 2024 • 16:39 Комментировать

Австрийский новичок «Рубина» Дардан Шабанхаджай рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в России несмотря на политическую ситуацию в мире.

Форвард отметил, что принимал во внимание всю сложившуюся ситуацию, но ему рассказали, что Казань является замечательным городом, и это было очень важно для его близких.

«Что слышал о России? Ну, например, что там очень холодно. А также что в России очень красивые города», - приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

Напомним, что 22-летний футболист перешёл из словенской «Муры», заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дардан Шабанхаджай
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