Масалитин: «Дзагоеву нужно созреть для тренерской деятельности»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на решение экс-полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева пройти стажировку в «Крыльях Советов».

По мнению эксперта, 33-летнему Дзагоеву потребуется время для того, чтобы созреть для тренерской деятельности.

«Алан ещё будет думать как футболист, а тренер — это совсем другое. Хорошо, что он пройдёт стажировку у Осинькина, но ему предстоит долгий путь, чтобы стать хорошим тренером», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Напомним, Дзагоев завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним клубом в карьере трёхкратного чемпиона России стала греческая «Ламия». Также он выступал за ЦСКА и «Рубин».