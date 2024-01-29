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Масалитин: «Дзагоеву нужно созреть для тренерской деятельности»

29 Января 2024 • 16:38 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на решение экс-полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева пройти стажировку в «Крыльях Советов».

По мнению эксперта, 33-летнему Дзагоеву потребуется время для того, чтобы созреть для тренерской деятельности.

«Алан ещё будет думать как футболист, а тренер — это совсем другое. Хорошо, что он пройдёт стажировку у Осинькина, но ему предстоит долгий путь, чтобы стать хорошим тренером», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Напомним, Дзагоев завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним клубом в карьере трёхкратного чемпиона России стала греческая «Ламия». Также он выступал за ЦСКА и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Алан Дзагоев Валерий Масалитин ещё теги

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