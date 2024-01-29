Марио Фернандес не думает о завершении карьеры

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

Игрок считает, что для профессионального футболиста решение закончить карьеру является самым сложным.

«Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас я не думаю над этим вопросом», - заявил Фернандес в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний футболист пополнил ряды команды с берегов Невы минувшим летом, заключив контракт на один сезон с опцией пролонгации на один год.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 15 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.