Гришин: «14 миллионов евро за Скопинцева — это перебор»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что московский клуб требует у петербуржцев за своего футболиста 14 миллионов евро. По мнению Гришина, такая сумма за 26-летгнего защитника — перебор.

«Это дело рынка, где одни запрашивают 14 миллионов евро, а другие предлагают 6 миллионов евро. Вероятно, стороны найдут компромиссную сумму, поскольку цена, запрошенная «Динамо» за Скопинцева, — это перебор», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Отметим, что на молодёжном уровне Скопинцев уже выступал за «Зенит». Однако в составе основной команды «сине-бело-голубых» защитник не провёл ни одного официального матча.