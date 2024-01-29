Марио Фернандес – о первом голе за «Зенит»: Очень рад этому событию, пусть это был товарищеский матч

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес высказался о своём дебютном мяче за команду с берегов Невы.

Экс-игрок сборной России стал автором гола в товарищеском матче против самаркандского «Динамо» (5:1).

Игрок отметил, что очень рад этому событию, хотя это был обычный спарринг, и надеется, что сможет порадовать болельщиков во второй части сезона.

«У меня всегда присутствует желание выкладываться на 100% как в контрольных матчах, так и на тренировках, чтобы максимально помогать в официальных играх», - Фернандес в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Контракт 33-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.